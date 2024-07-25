Yolcu otobüsünde uyuşturucu alarmı
Bilecik'te şehirlerarası otobüste yolculuk yapan 1 şüphelide uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda otobüs durdurularak yolcu olarak bulunan şüphelinin üzerinde; 16,88 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirildi.
Şüpheli hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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