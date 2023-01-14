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Gündem Yolcu otobüsünde rezillik!
Gündem

Yolcu otobüsünde rezillik!

Bolu'da, yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yolcu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 17:57:00 -
Yolcu otobüsünde rezillik!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsü durduruldu.

Bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 956 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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