Yolcu otobüsünde kerevit sevkiyatına zabıta el koydu

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kontrollerde uygunsuz ve sağlıksız şartlarda taşınan 90 kilogram canlı tatlı su kereviti bulundu. Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı belirlenen ve büyük bölümü telef olan kerevitler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına yönelik denetimlerine devam ediyor. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ve güvenlik görevlilerince yapılan kontroller sırasında, bir otobüsten yolcu indirme peronuna şüpheli 6 koli indirildiği tespit edildi.

Kırşehir'den gönderildiği belirlenen kolileri teslim almaya gelen olmayınca yapılan incelemede, uygunsuz ve sağlıksız şartlarda taşınan 90 kilogram canlı tatlı su kereviti bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde kerevitlerin büyük bölümünün avlanma boyu olan 10 cm'den küçük olduğunu belirledi.

Otobüs firmasına, taşıma şartlarına uyulmaması ve nakil-menşei belgesinin bulunmaması nedeniyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. El konulan ve belediye veterinerleri tarafından kontrolleri yapılan kerevitlerin, soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı için telef olduğu belirlendi. Kerevitler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.