Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Elazığ- Diyarbakır karayolunda uygulama yaptı. Diyarbakır'dan gelen yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri narkotik köpeklerle araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, 'zula' denilen gizli bölmede 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.