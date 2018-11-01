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Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü önündeki tıra çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:08
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF 35 plakalı tıra çarptı.

Teslim olmaya giden askerlerdi

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgesevk edilenlen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:08
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Kastamonu
  4. kaza
  5. 34 BML 277

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