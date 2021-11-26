  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandı
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:39:00 -
Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandı

Adem Karakolcu (46) idaresindeki 57 AAZ 247 plakalı tır, yoğun sisin etkili olduğu Sarıkavak köyü yakınlarında İsmail Öz'ün (44) kullandığı 11 AAN 449 plakalı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen Kamil Usta (33) yönetimindeki 32 PT 040 plakalı Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, kaza yapan tırlara vurdu.

Aynı yönde seyreden Bilal Altınbaş (45) kontrolündeki 32 AAF 766 plakalı tır da yolcu otobüsüne çarptı.

Yolcu otobüsünün hostesi Selma Tekol (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralanan 31 yolcunun ayakta tedavisi yapıldı.

Durumları ağır olan sürücü Usta ile yedek şoför Adnan Başat, yolculardan Serkan Kayaaltı ve tır şoförü Bilal Altınbaş hastanelere kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gündem

Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili ortaya çıkan rapor Türkiye'yi dehşete düşü..
Siyaset

"Gece 12'de operasyon var" demişti... Durmuş Yılmaz'dan görülmemiş pişkinlik

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaptığı, "Gece 12:00'de operasyon var. Resmi Gazete'yi takip edin" açıklaması son..
Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu
Gündem

Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir askerimiz açılan ateş sonucu şehit oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay