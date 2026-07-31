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Dünya Yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in Bumerdas vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Cezayir trafik kazası haberiyle sarsıldı. Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün ülkenin doğusundaki Setif vilayetinden kuzeyindeki Bumerdas vilayetine gittiği sırada şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Kaza sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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