Yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in Bumerdas vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.
Cezayir trafik kazası haberiyle sarsıldı. Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün ülkenin doğusundaki Setif vilayetinden kuzeyindeki Bumerdas vilayetine gittiği sırada şarampole yuvarlandığı belirtildi.
Kaza sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.