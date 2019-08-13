0553 313 94 23

Yolcu otobüsü arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü

Sivas’tan İstanbul istikametine yolcu taşıyan otobüs arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü.

13 Ağustos 2019 Salı 12:34
Yolcu otobüsü arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü

Sivas’tan İstanbul istikametine yolcu taşıyan otobüs arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü. Otobüs daha fazla ilerleyemeyince yolcular 8 saattir yolda mahsur kaldı.


Sivas’tan saat 21.30’da İstanbul’a gitmek için hareket eden yolcu otobüsünün motoru hararet yapınca 300 kilometrelik yolu motora su takviyesi yaparak 15 saatte gitti. Otobüsün motorundan duman çıkmaya başlayınca yolcular Kırıkkale-Ankara karayolunun 35. kilometresindeki tır bekleme alanında inmek zorunda kaldı. Yaklaşık 8 saattir yolda mahsur kalan yolcular, turizm şirketinden yeni otobüsün gelmesini bekliyor.



"Su koya koya 300 kilometrelik yolu 15 saatte gittik"


Dün akşam 21.30’da otobüse bindiklerini ve Sivas’ı yaklaşık 100 kilometre geçtikten sonra otobüsün arızalandığını belirten Ufuk Helvacı, "Şoför otobüse su koya koya yaklaşık 300 kilometrelik yolu 15 saatte getirdi. Düzelir diye bekledik ama araç düzelmedi. Kırıkkale’ye geldiğimizde motor duman çıkarmaya başladı. Yanmayalım diye kenara çektik. Bütün yolcuları dışarı çıkardık. Yaklaşık 7-8 saattir Kırıkkale’nin mahrumiyet bölgesinde kaldık. Ne tuvalet ne de bir ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Edgar Le’yi KAP’a bildirdi
    1. Trabzonspor Edgar Le’yi KAP’a bildirdi
    2. Darbeci hainlerin delil karatma..
    3. Kalp krizinden hayatını kaybeden polis..
    4. Liverpool-Chelsea 44. UEFA Süper Kupa..
    5. Termometreler çıldırdı, kavrulan..
    6. Husiler'den Suudi Arabistan'ın Abha..
    7. Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki..
    8. Bindiği otomobilde can verdi
    9. Otomobil ile hafif ticari araç..
    10. Jandarmadan drone ile sıkı denetim
    11. TSK "milli karıştırıcı" ile susturuyor
    12. Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenince..
    13. Rize’nin yaylalarına ziyaretçi akını
    14. Dönüş yolundaki tatilcilere ‘Emniyet..
    15. Hindistan, Keşmir'de müslümanların..
    16. Husiler'den Suudi Arabistan'da İHA'lı..
    17. İran Dışişleri Bakanı: “Savaş peşinde..
    18. 'Avrupa Birliği'ne 1,5 milyar ek gelir..
    19. Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen..
    20. Elazığ'da belediye başkanının aracı..
    21. Hızlıca kilo almak isteyenlerin..
    22. BESYO özel yetenek sınavı başvuruları..
    23. Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı..
    24. Ağrı’da 2 aile arasında silahlı kavga:..
    25. Gizli değilmiş! İşte İmamoğlu ve..
    26. "Amacımız hacılarımızın ibadetlerini..
    27. Ağrı'da kavga eden aileler terör..
    28. ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret..
    29. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    30. Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve..
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'