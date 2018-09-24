Yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yalova'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 8 kişi yaralandı.24 Eylül 2018 Pazartesi 12:28
Yalova’da yolcu minibüsü kamyonetle çarpışırken, 8 kişi yaralandı.
AYAKTA TEDAVİ EDİLDİLER
Edinilen bilgiye göre, Koru beldesinden Yalova’ya yolcu taşıyan Zafer Y. (36) idaresindeki 77 EL 859 plakalı minibüs Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde park halinde duran 77 DY 149 kamyonete arkadan çarptı. Savrulan yolcular yaralandı.
Ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.
MİNİBÜSÜN KAPISI KAMYONETİN KASASINA SAPLANDI
Öte yandan kamyonete arkadan çarpan minibüsün ön kapısı ise kamyonetin kasasına saplanarak koptu. Kamyonetin kasasındaki kapıyı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
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