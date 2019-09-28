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Yola geldi: Başkan Erdoğan ile çalışacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York’ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
Yola geldi: Başkan Erdoğan ile çalışacağız

Miçotakis, “Başkan Erdoğan ile göç ve Kıbrıs sorunundan ikili sorunlara kadar tüm temel konularda açık bir görüşmemiz oldu. Halklarımızın yararı ve bölgedeki istikrar için daha iyi iklim yaratmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” dedi.

Rahatsız oldu

Öte yandan Başkan Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge önerisini eleştiren Yunanistan Başbakanı, “Türkiye’nin Kürtleriyle Suriye’nin Kürtleri arasında Sünnilerin yaşayacağı bir güvenli bölge istiyor. ABD’nin veya Avrupa’nın bu öneriyi kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal” dedi. 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
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