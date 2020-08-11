Yola çıkan Muharrem İnce, tarih verdi
CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, memleketi Yalova’dan Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Kendisine yöneltilen "Yolculuk nereye?" şeklindeki soruya İnce, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" cevabını verdi.
Yeni parti kuracağı iddialarıyla CHP'de karışıklığa neden olan Muharrem İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık köyünden Ankara'ya gitmek için yola çıktı.
"Perşembeye kadar bekleyin"
Kendine sorulan "Yolculuk nereye?" şeklindeki soruya İnce, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" yanıtını verdi.