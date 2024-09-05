Yola çıkacaklar dikkat! O yollarda 12 günlük çalışma var

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

İBB’den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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