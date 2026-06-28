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Aktüel Yola çıkacaklar dikkat! Bozcaada’ya bu araçların girişi yasaklandı
Aktüel

Yola çıkacaklar dikkat! Bozcaada’ya bu araçların girişi yasaklandı

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Yola çıkacaklar dikkat! Bozcaada’ya bu araçların girişi yasaklandı

Çanakkale’nin turizm merkezi Bozcaada ilçesine yaz sezonu boyunca 19-32 kişi ve üzeri kapasiteli midibüs ile otobüslerin geçişi yasaklandı.

Çanakkale’nin gözde turizm merkezi Bozcaada’da yaz sezonu için araç girişlerine yönelik yeni karar alındı.

 

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada’ya yaz sezonu süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

 

27 Haziran itibariyle yaz sezonu süresince, 19-32 kişi ve üzeri kapasitede midibüs ile otobüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek. Bu süreçte kamyon, tır, iş makinesi tipindeki araçlar ise sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek.

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