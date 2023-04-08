Yola çıkacaklar bu habere dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 24-25. kilometrelerinde TCDD Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek yönlü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit halinde gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 15-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları ve Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üstgeçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.