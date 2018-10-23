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Yola bir anda fırlayan yayaya minibüs çarptı

Muğla’nın Milas ilçesinde yola aniden fırlayan yayaya yolcu minibüsü çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.

23 Ekim 2018 Salı 18:47
Yola bir anda fırlayan yayaya minibüs çarptı

Kaza, Milas’ta Lozan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede seyir halinde bulunan M.E. idaresindeki 48 BB 5599 plakalı yolcu minibüsü araçta bulunanların iddialarına göre yola aniden fırlayan yayaya çarptı. Meydana gelen kazada savrulan yaya vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:47
  1. Muğla
  2. Milas
  3. Trafik kazası
  4. yayaya minibüs çarptı

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