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Dünya Yol verme kavgası cinayetle bitti!
Dünya

Yol verme kavgası cinayetle bitti!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:37:00 -
Yol verme kavgası cinayetle bitti!

İzmir’in Bornova ilçesinde ev aletleri ve hırdavat mağazasında çalışan Ahmet Gül, trafikte yol verme kavgası yaşadı. Silahların çekildiği kavgada iki maganda Gül’ü tabancayla vurdu. Ahmet Gül bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İzmir’in Bornova ilçesinde ev aletleri ve hırdavat mağazasında çalışan Ahmet Gül, trafikte yol verme kavgası yaşadı. Silahların çekildiği kavgada iki maganda Gül’ü tabancayla vurdu. Ahmet Gül bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Trafik magandaları E.K. ile N.C.G. isimli iki saldırganla Ahmet Gül (43) arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Bornova Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme sorunu yaşandı.

İKİ MAGANDA GÖZALTINDA

Yol vermeme meselesinden çıkan kavgada tabanca ile vurulan Ahmet Gül (43), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olaydan sonra iki maganda E.K. ile N.C.G'yi gözaltına alırken, üç çocuk babası Ahmet Gül'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

3. ÇOCUĞU YENİ DOĞMUŞTU

Jandarma ekipleri, E.K. ile N.C.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü belirtildi. Öte yandan Ahmet Gül'ün üç hafta önce üçüncü bebeğinin dünyaya geldiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

musti

Bu magandalara ömür boyu agirlastirilmis müebbet veremeyen hakimin Her seyi yoktan var eden yüce AllahCigerini yakasin inim inim inleyerek adresi olan cehenneme kavussun. Hakim seytanin kanunlarini degil Allahin emirlerini yerine getirmeli.Allah in emirleri kesindir.
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