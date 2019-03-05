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Yol ortasında can pazarı! Asfalt üzerinde kurtarılmayı beklediler

Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası yol ortasına yatırılan yaralılar, ambulans bekledi.

05 Mart 2019 Salı 17:01
Yol ortasında can pazarı! Asfalt üzerinde kurtarılmayı beklediler

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yol ortasında can pazarı yaşanan kazada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yol ortasında ambulans beklediler

Kaza, bugün öğle saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi'ndeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, 2 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. 2'sinin durumu ağır olan yaralılar, yol ortasına yatırılarak, ambulans bekledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilelerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Van Bölge Eğitim Araştırma ve YYÜ Araştırma Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan yaralı yakınları da olay yerine akın etti. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:01
  1. Hakkari
  2. HABERLER
  3. Van Bölge Eğitim Araştırma
  4. VYÜ Araştırma Hastanesi
  5. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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