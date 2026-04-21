Yol kenarında yürüyen genç kadına otomobil çarptı!
Adana’nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki genç kadın, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Yassıçalı Mahallesi Toklular yolunda meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a otomobil çarptı. Akbaş yola savrulurken, sürücü otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Zehra Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Sürücü kaçtı
Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.