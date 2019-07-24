Yol çalışması sırasında 7 metre derinlikte havan topu bulundu Antalya'nın Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde yürütülen yol açma çalışması sırasında 7 metre derinlikte havan topu bulundu.

Antalya'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi. Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde yol açma çalışması yürüten belediye ekipleri, 7 metre derinlikte havan topu buldu. İmha edildi Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu fünye ile patlatılarak imha edildi.

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