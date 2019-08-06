Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!

Son günlerde CHP'lilerin öncülük etmesiyle birlikte Kaz Dağları'nda altın arama çalışmalarına yönelik tepkiler meydana geldi. Toplanan vatandaşlar Kanadalı altın madeni şirketinin maden arama faaliyetlerine tepki için eylemler gerçekleştirdi. CHP'li milletvekillerinin yer aldığı eylemlerde altın araması yapan şirketin ağaçları kestiği iddia edilerek tepki gösterildi. Olaylar sonrası Sabah gazetesinin 2018 yılında yaptığı bir haber çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarttı. CHP'lilerin öncülüğünde eylem yapılan Kaz Dağları bölgesindeCHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın babası Hasan İmamoğlu'nun 150 milyon liralık 128 dönüm arazi satın aldığı öğrenildi.

128 dönüm arazi, 24 daire, 6 kerpiç ve 2 köy evi satın aldı

Türkiye'nin oksijen deposu olarak adlandırılan ve bugün altın arama çalışmalarına tepki gösterilen Kaz Dağları bölgesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun inşaat yapmak için arazi topladığı öğrenildi. İmamoğlu'nun CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın aracılığında bölgeden 128 dönüm arazi, 24 daire, 6 kerpiç ile 2 köy evi satın aldığı ortaya çıktı. CHP'li İmamoğlu'nun sadece Güre'de değil, Edremit, Altınoluk, Akçay, Küçükkuyu ve Ayvacık bölgelerinden de arazi topladığı iddia edildi.

'Hasan Ağa' olarak anılıyor

Diğer ilçelerle birlikte bölgeden toplam 500-600 dönüm arazi topladığı belirtilen İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun 'Hasan Ağa' olarak anıldığı öğrenildi. Hasan İmamoğlu'nun 2014'ten sonra bölgeye girdiği iddia edilirken köylerde İmamoğullarının olmayan arazi kalmadığı bilgisi alındı.