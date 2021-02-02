YÖKDİL ne zaman yapılacak?
YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2021 başvuru tarihi için geri sayım başladı. YÖKDİL sınavı ne zaman? sorusu merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlardan biri de YÖKDİL sınavı olmuştu. Başvurularını yapan adaylar YÖKDİL sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor.
YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tariheri arasında alınacak.
Sınav için belirlenen geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.