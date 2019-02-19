YÖK ve MEB vazgeçti TED üniversitede kürsü kurdu

Akit’in ısrarlı haberleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğrenim Kurulu’nun (YÖK) büyük bir sağduyu örneği göstererek vazgeçtiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nde gafletin ikinci perdesi açıldı. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi’nde, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulduğu ortaya çıktı. Cinsiyetsiz bir toplum oluşturma gayesi güden projenin, akademik ayağının, 11 Şubat'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği öğrenildi. TED’in bildirdiği ve resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte, merkezin amacının, cinsel ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığının önlenmesi olarak belirtildi.

Amaç cinsiyetsiz toplum!

Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ihaneti akademik hüviyete büründü. Akit’in ısrarlı haberleri sonrası, MEB’in ve YÖK’ün geri adım attığı ve uygulamadan vazgeçtiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasına, TED Üniversitesi sahip çıktı. Bir ifsad projesi olduğu ayan beyan ortada olan ve Türk toplum yapısının temel normlarının hedef alındığı proje, TED Üniversitesi’nde bir araştırma merkezi olarak hayata geçirildi. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ismiyle resmen kurulan ihanet otağı, gençlerimizi ‘akademik’ zırha bürünerek zehirleyecek. TED Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ifsad merkezinin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinde, sözde cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelenin hedeflendiği beyan ediliyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliklerinde ise kirli amaçları adeta itiraf ediliyor.

İtiraf gibi açıklama yaptılar

11 Şubat'taki resmi gazetede yayınlanarak, resmen kurulan sözde araştırma merkezinin amacı skandal ifadelerle belirtiliyor. Yönetmelikte, ‘Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları’ başlıklı ikinci bölümünde şu ifadelere yer veriliyor: “Merkezin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve temsilde eşitlik ilkesine dayanan ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirmektir. Bunun için merkez, toplumsal cinsiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler, disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler; tüm akademik ve idari birimleri dâhil ederek toplumsal cinsiyet konusunu sürekli gündemde tutar, akademiyi ve toplumu birleştiren etkinlikler, paneller, projeler ve faaliyetler gerçekleştirir ve cinsiyet ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı ve cinsel tacizi önlemeyi hedefler. Ayrıca geleceğe yönelik olarak üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve/veya kadın çalışmaları alanında yüksek lisans programı açılmasına yönelik çalışmalar yapar.”