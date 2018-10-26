YÖK uzman yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı

19 Ekim 2018 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Bu merakı YÖK giderdi ve uzman yardımcılığı alım ilanı sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

YÖK'ün web sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 19 Ekim tarihinde gerçekleştirilen uzman yardımcılığı alımlara ilişkin sözlü sınav sonuçlarının belli olduğu ve adayların kurumun internet sitesi üzerinden sözlü sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekleri bildirildi. YÖK tarafından yayımlanan duyuruda sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı. 19 Ekim 2018 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandığı duyuruldu. YÖK tarafından açıklanan listelerde ayrıca sözlü sınav sonuçları başarılı olan adayların yapmaları gereken işlemelere hakkında da açıklamalara yer verildi. ''Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığına atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başkanlığımıza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.'' denildi.

Uzman yardımcısı kadrolarına atamalar

Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.