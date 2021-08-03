YÖK sanal fuarı 2021 başladı!

Yeni Akit Ankara

"Üniversiteleri Keşfet Sanal Fuarı 2021'in açılışı dolayısıyla öğrencilere yönelik selamlama konuşması yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, “Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, bu süreci sizin için kolaylaştırmak maksadıyla Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021 adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak istedik.

Bu fuarın, tercih sürecindeki kararlarınızda önemli oranda yol gösterici olacağına, size en uygun program ve üniversite tercihini yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarda, istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖK-ATLAS uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatmak isterim.

Türk yükseköğretim sistemi 207 yükseköğretim kurumu, 8 milyonun üzerinde öğrencisi ve 180 bine yakın öğretim elemanıyla, Avrupa yükseköğretim alanının önde gelen ülkelerinden biridir. Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan sizlerin iyi bir eğitimle, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlanmanızı oldukça önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi her ilimizde en az bir üniversite bulunmakta ve bu üniversiteler illerin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Tam bir öğrenci dostu olan ülkemizin üniversitelerinde akademik eğitimin yanı sıra; sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine katılabilecek ve son teknoloji ile donatılmış kampüslerde ayrıcalıklı bir eğitim alma şansı yakalayacaksınız. Bu nedenle hayalini kurduğunuz güzel bir gelecek için kapsamlı bir araştırma yaparak, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizi tavsiye ederim.

Eğer başarılı olmak istiyorsanız, öğrenim göreceğiniz alanı bilinçli bir şekilde seçmeniz, üniversitenin sunduğu olanakları araştırmanız, ilgi ve istekle okumanız çok önemlidir. YÖK olarak, bu programların; ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri, veterinerlik, astronomi, astrofizik, fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi ülke açısından öncelikli gördüğümüz alanlardaki belli programlara ilk 15 tercihinde yer verip ilk üç sırada yerleşen öğrencileri öğrenimleri boyunca YÖK bursu ile destekliyoruz. bu programlara ek olarak temel bilimler programları olan fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilerin diledikleri takdirde, YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi bünyesinde özel olarak oluşturulan Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim alabilirler. Ayrıca, YÖK ile yapılan iş birliği protokolleri uyarınca tekstil, deri, maden, jeoloji, maden ve cevher hazırlama gibi mühendislik lisans programlarını tercih eden ve başarısı sırası yüksek olan öğrencilere farklı meslek kuruluşları tarafından burs sağlanıyor.

Umuyorum ki “Üniversiteni Keşfet” fuarı sizi hayalini kurduğunuz üniversite ile buluşturarak, tercih sürecinizi kolaylaştıracaktır. Yapacağınız tercihin sizlere, ailelerinize ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diler, akademik hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.