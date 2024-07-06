Yok öyle yumurtlayıp kaçmak Akit yakalar! Madem Selçuk Gezer rezil olmayı özlemiş biz de edelim

RECEP YEŞİL

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen ve sürekli olarak yatırımcılara korku pompalayan sözde ekonomist Selçuk Geçer'den yine bir şeyler atıp tuttu.

Yumurtladı ama Akit'ten kaçamadı!

Ulu orta yumurtlayarak vatandaşları aklınca dolar almaya teşvik eden Geçer, Akit'ten kaçamadı.

Selçuk Geçer, 2022 yılının ağustos ayında "dolar yıl sonu 30 seviyesinde kalırsa öpüp başınıza koyun" demişti ama aradan 2 yıl geçmesine rağmen dolar 32 buçuk seviyesinde seyrediyor.



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Utanmadan sıkılmadan 'ekonomistim' diye dolaşmaya devam eden Geçer, şimdi de "5 ay sonra da döviz fırlayacak" şeklinde laf salatası yaptı.

Son dönemlerde defalarca "dolar uçacak, fırlayacak" diyerek her seferinde rezil kepaze olan sözde ekonomist Selçuk Geçer şimdi de doların gerçek değerinin 60 TL olduğunu ve 70 liraya çıkacağını yumurtladı.

Selçuk Geçer'in laf kalabalığı şöyle:

“Dolara yüzde 60 faiz veriliyor. Bu döviz böyle sabit tutulduğu sürece artış göstermeye devam edecek. Döviz hızlı bir şekilde yukarı tırmanacak. Sıcak para her zaman tehlikelidir.

Dolar enflasyon karşısında çok ucuz kaldı. Faize paranızı yatırırsınız yüzde 60 faiz kazanırsınız, döviz bir fırlar yüzde 200 zarar edersiniz. 5 ay sonra da döviz fırlayacak.

Doları bu şekilde baskıladıkça üreticiyi bitireceksin, işsizliği patlatacaksın. Bugün 60 lira olan doları ileride enflasyonla birlikte 70 lira olduğunu konuşacağız. Bir anda yükseliş olacak. Ani hareketle korkunç bir enflasyon oluşur. Türkiye altından kalkamaz”