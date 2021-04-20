Yok oluşa doğru giden FETÖ’nün son umudu erken seçim!

FETÖ’deki çatlak giderek büyüyor. Uzun süre kamuoyundan gizlenen bölünme iyice su yüzüne çıktı. Örgüt içinde gruplar birbirlerini hedef alan açıklamalar yaparken, örgüt merkezi dağılmayı önlemek için çareler aramaya başladı. Örgütteki dağılmayı önlemek için ABD’nin örgütten sorumlu birimlerinin de harekete geçtiği belirlendi. ABD’nin örgütün elindeki çok büyük para ve malın kontrol dışı grupların eline geçmemesi için çalıştığı ifade ediliyor.

Bu arada, Pensilvanya’daki merkezde toplantıların yoğunlaştığı bildirildi. Örgütle ilgili çalışma yapan ve örgütü yakından takip eden kaynaklar, Fetullah Gülen’in yaşlılık ve hastalığı nedeniyle örgütü toparlayacak güçte olmadığı tespitini yapıyorlar. Kaynaklar, "Şu anda Fetullah Gülen’e yakın ekip onun adına inisiyatif kullanıyor. Bu durum örgüt içi bölünmeyi daha da artırdı. Merkezdeki ekip diğer grupları tasfiye edip tam kontrol sağlama gayretine girdi. Şimdi mücadelede mal ve para kavgası öne çıktı. Ama bu mücadelenin silahlı çatışmaya, suikastlara kadar gitmesi sürpriz olmaz" dediler.

Daha önce örgüt çözülmesin diye yapılan açıklamaların doğru çıkmamasının örgüt yönetimine karşı güvensizlik yarattığını da vurgulayan kaynaklar, "Bu nedenle 'yakında her şey bitecek' propagandası etkili değil. Hapishanelerdekilere verilen 'yakında çıkacaksınız' vaatleri de boş çıktı. Mahkemeler peş peşe sonuçlanıp müebbetler, ağır cezalar gelince umutlar söndü. Bu da hem içeride hem de dışarıda gerilim yarattı" diye konuştular.

Erken seçim

Amerika’da yapılan toplantılarda "örgütü erken seçimle ayakta tutma" politikasının belirlendiğini kaydeden kaynaklar şu bilgileri verdiler:

"Pensilvanya’da yapılan toplantılarda belirlenen son strateji erken seçim üzerine. Belirlenen strateji çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki elemanlara, 'Dayanın, Türkiye’de erken seçim yaklaşıyor. Bu yıl sonuna kadar seçim yapılacak. İktidar gidici. Amerika da bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Muhalefet iktidara gelecek. Amerika’nın şartlarından biri bizim adamlarımızın serbest bırakılması ve faaliyetlerimizin yeniden başlaması olacak. Zaten muhalefetin buna itirazı yok. Onlar da bize destek veriyor' mesajı verilecek. Bu yolla hem örgütteki bölünmenin önüne geçmeyi, hem de hapishanelerdeki elemanlarının morallerini yükseltmeyi amaçlıyorlar."

Örgütün kendi aralarındaki haberleşmelerinde sık sık CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "sonbaharda erken seçim", İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, "sayılı günler kaldı, hazırlanın" açıklamalarını paylaştıklarını ifade eden kaynaklar, "Örgüt bu yolla kendi propagandalarını etkili hale getirme çabasında. Ancak şu ana kadar çok başarılı oldukları söylenemez. Örgüt içi kırılma yapıştırılacak gibi görünmüyor. Mal ve para kavgası çok büyük boyutlarda. İlişkiler ciddi boyutlarda kopmuş" ifadelerini kullandılar.

Zengin fakir tartışması

FETÖ’yü yakından takip eden kaynaklar örgütteki bir başka kavgayı da şöyle anlattılar:

"Örgütte birçok kavga var. Bunlardan birisi içerdekiler, dışarıdakiler kavgası. Yurt dışına kaçırılanların lüks hayatlarına tepki artıyor. İçerde her an operasyon korkusu yaşayanlar yurt dışında rahatça dolaşanlara tepkili. Asıl kavgalardan biri de zengin fakir kavgası. Zengin FETÖ’cülerin para karşılığı hiç hapse bile girmeden paçalarını kurtardığı algısı giderek yayılıyor. Garibanların çocukları hapislerde yatarken, onlarca yıl ceza alırken bunların rahat rahat işlerini sürdürmeleri göze batmaya başladı. Özellikle içeridekilerin ailelerinde tepki büyüyor. Bu durumun örgütte yeni çözülmelere yol açacağı endişesi hakim. Bunu önlemek için çalışma yaptıklarına ilişkin bilgiler geliyor."