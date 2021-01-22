Yok böyle zulüm: Bu aksanla konuşana hapis!

Bu kapsamda çocuğu yasakları ihlal eden ebeveynlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, pornografi üreten veya dağıtanlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.

Seul merkezli web sitesi Daily NK tarafından ayrıntıları paylaşılan yasa kapsamında, Güney Kore'den yasaklı materyal ithal edenler ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken; Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya'dan büyük miktarda içerik ithal ederken yakalananlar ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Japonya merkezli dergi Rimjin-gang, yeni yasanın Güney Kore stillerinde konuşma veya yazmayı yasakladığını bildirdi.

Geceleri Güney Kore dizileri izliyorlar

Kuzey Kore'den kaçanları destekleyen kurum Liberty in North Korea (LiNK) için çalışan Sokeel Park, yeni yasanın, hükümetin uzun süredir devam eden dış dünyaya yönelik savaşının bir parçası olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Park, aksan gibi soyut unsurların da yasak kapsamına alınmasının "Pyongyang'ın demokratik Güney Kore'nin etkisinden ciddi olarak endişe duyduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'de milletvekili seçilen ilk kişi olan Tae Yong-ho, bir röportajda Kuzey Kore için "Gündüzleri, 'Yaşasın Kim Jong Un' diye bağırıyorlar ama geceleri hepsi Güney Kore dizilerini ve filmlerini izliyor." demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süre önce, kablosuz ağları genişletme ve izleyicilere daha iyi hizmet verebilmek için yayın kalitesini yükseltme sözü vermişti.