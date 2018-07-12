0553 313 94 23

Yok böyle vicdansızlık! Şehidin babaevini soydular

Hatay İskendrun'da, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın babaevine giren hırsız, şehidin beratı, fotoğrafları ve bir miktar para çalıp kaçtı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:04
Yok böyle vicdansızlık! Şehidin babaevini soydular

Elazığ'ın Arıcak İlçesi'nde göreve giderken kullandığı zırhlı aracın direksiyonunda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine hırsız girdi. Tan'a ait şehitlik beratı, fotoğrafları ile bir miktar parayı alan hırsızlar, kaçtı.

Sabaha karşı namaza uyandığında eve hırsızlığı fark eden Tan, polise ihbarda bulundu.

DİŞİMİ YAPTIRACAKTIM

Şehit babası Cuma Tan gece yattığını ve gece yarısı uyandığında da her şeyin normal olduğunu belirterek, "Sabaha karşı namaza kalktığımda telefonumu bulamadım. Çevreye baktım eşyalar karıştırılmış. Dişlerimi yaptırmak için ayırdığım parayı da almışlar. İyice etrafa baktım, şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini de alarak gitmişler. Şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini getirip evin bahçesine geri atsın. Çaldığı para da kendisine kefen parası olsun" diyerek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:04
  1. Hatay
  2. Elazığ
  3. Şehit
  4. Soygun
  5. Hırsız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenebilecek mi?
    1. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    2. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    3. Adana'da sosyal medyadan terör..
    4. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    5. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    6. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    7. Bitki çayları ne sıklıkla..
    8. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    9. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    10. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    11. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    12. İki ülke ABD'ye karşı birleşti
    13. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    14. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    15. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    16. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    17. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    18. Kırkpınar'da tarihi rekor!
    19. TSK vuruyor, PKK çözülüyor!
    20. Bitki çayları hamilelikte zararlı mıdır?
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı