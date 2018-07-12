Yok böyle vicdansızlık! Şehidin babaevini soydular

Elazığ'ın Arıcak İlçesi'nde göreve giderken kullandığı zırhlı aracın direksiyonunda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Tan'ın Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine hırsız girdi. Tan'a ait şehitlik beratı, fotoğrafları ile bir miktar parayı alan hırsızlar, kaçtı.

Sabaha karşı namaza uyandığında eve hırsızlığı fark eden Tan, polise ihbarda bulundu.

DİŞİMİ YAPTIRACAKTIM

Şehit babası Cuma Tan gece yattığını ve gece yarısı uyandığında da her şeyin normal olduğunu belirterek, "Sabaha karşı namaza kalktığımda telefonumu bulamadım. Çevreye baktım eşyalar karıştırılmış. Dişlerimi yaptırmak için ayırdığım parayı da almışlar. İyice etrafa baktım, şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini de alarak gitmişler. Şehit oğlumun fotoğraf ve belgelerini getirip evin bahçesine geri atsın. Çaldığı para da kendisine kefen parası olsun" diyerek tepki gösterdi.