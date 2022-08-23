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Ekonomi Yok böyle promosyon!
Ekonomi

Yok böyle promosyon!

Adalet Bakanlığı personeline promosyon müjdesini verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre VakıfBank ile yapılan anlaşmaya istinaden personellere eşit miktarda ve bir defaya mahsus 25 bin TL terfi ödenecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 18:51:00 -
Yok böyle promosyon!

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasında 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Promosyon ödemeleri 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında hesaplarda olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.''

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Mustafa

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