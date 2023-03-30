  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erbakan'dan Karamollaoğlu'na görülmemiş salvo! 'Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini...'

"Siyasete girecek" denilmişti! Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia

İstifa eden edene! İP’te bir HDP depremi daha

Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

FETÖ seçim öncesi yeni atamalar yaptı! Firari terörist Ekrem Dumanlı elebaşı oldu

Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek

Rusya'dan skandal Türkiye kararı! Antalya'ya tatile gelen yetkiliye bakın ne yaptılar

Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!

Tüm şanslarını kaybetti! Akşener için siyasetin sonu
Spor Yok böyle olay! Belhanda için dilekçe verdiler
Spor

Yok böyle olay! Belhanda için dilekçe verdiler

Yeniakit Publisher
2023-03-30 15:13:00 -
Yok böyle olay! Belhanda için dilekçe verdiler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Younes Belhanda'nın kadro dışı kalma ihtimali olduğunu ancak takım arkadaşları ve teknik kadronun Faslı oyuncunun takımda kalması için yazılı dilekçe verdiğini söyledi.

Süper Lig'in 25. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybederken, Younes Belhanda 22. dakikada Bruno Peres'e yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Adana temsilcisi, Faslı oyuncuya 180 bin Euro ceza verirken, TFF Tahkim Kurulu ise 2 maç men verdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Belhanda'nın kadro dışı kalmaması için takım arkadaşlarının yazılı dilekçe verdiğini söyledi.

Sancak, "Her futbolcu namusuyla çıkar oynar. Daha önce şu takımda oynamış falan diyorlar, öyle şeyler olmaz. Benim takımımda olmaz. Belhanda'yı bilmeyen dışarıdan yorum yapar. Takımı en çok sahiplenen futbolculardan birisi. Takım Trabzonspor'u yenmeye şartlanmıştı. Geri düşünce sorun oldu. Trabzonsporlu futbolcuların topu ondan ona atmasıyla sinirlendi. Yapmamalıydı ama hüngür hüngür ağladı. Trabzonspor maçındaki kırmızı karttan sonra Belhanda'nın kadro dışı kalma durumu vardı. Bütün teknik ekip ve futbolcular, 'Belhanda'nın takımda kalmasını istiyoruz' diyerek bana yazılı dilekçe verdiler. Biz de bir futbolcuya verilebilecek en yüksek para cezasını kestik. Normalde bu 180 bin euro'yu ödememe hakkı vardı, ancak Belhanda hiç itiraz bile etmedi." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23