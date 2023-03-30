Yok böyle olay! Belhanda için dilekçe verdiler

Süper Lig'in 25. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybederken, Younes Belhanda 22. dakikada Bruno Peres'e yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Adana temsilcisi, Faslı oyuncuya 180 bin Euro ceza verirken, TFF Tahkim Kurulu ise 2 maç men verdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Belhanda'nın kadro dışı kalmaması için takım arkadaşlarının yazılı dilekçe verdiğini söyledi.

Sancak, "Her futbolcu namusuyla çıkar oynar. Daha önce şu takımda oynamış falan diyorlar, öyle şeyler olmaz. Benim takımımda olmaz. Belhanda'yı bilmeyen dışarıdan yorum yapar. Takımı en çok sahiplenen futbolculardan birisi. Takım Trabzonspor'u yenmeye şartlanmıştı. Geri düşünce sorun oldu. Trabzonsporlu futbolcuların topu ondan ona atmasıyla sinirlendi. Yapmamalıydı ama hüngür hüngür ağladı. Trabzonspor maçındaki kırmızı karttan sonra Belhanda'nın kadro dışı kalma durumu vardı. Bütün teknik ekip ve futbolcular, 'Belhanda'nın takımda kalmasını istiyoruz' diyerek bana yazılı dilekçe verdiler. Biz de bir futbolcuya verilebilecek en yüksek para cezasını kestik. Normalde bu 180 bin euro'yu ödememe hakkı vardı, ancak Belhanda hiç itiraz bile etmedi." dedi.

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