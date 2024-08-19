Yok böyle bir sahtekârlık! "Yusuf Dikeç" detayı dikkat çekti

Ali Eyüboğlu, sosyal medya sahtekârlıklarının geldiği noktayı ele aldı. Eyüboğlu, Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’in adına sahte hesaplar açıldığını belirtti. Türk Patent ve Marka Kurumu'nu kandırmaya çalışan bir sahtekârın, Dikeç’in ismini ve ikon pozunu marka yapmak üzereyken durdurulduğunu vurgulayan Eyüboğlu, Dikeç’in ve antrenörünün hukuki süreci yakından takip ettiğini ekledi. Eyüboğlu, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ünlülerin adına sosyal medya hesabı açıp, onlarmış gibi paylaşım yapanlara alıştık! İnsanları asıl şaşırtan şey, bu sahtekârların çokluğu...

Sosyal medyada o kadar sahtekâr olur da gerçek hayatta olmaz mı? Türk Patent ve Marka Kurumu’nu kandırmaya kalkacak kadar cüretkâr sahtekârlar bile var.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan gümüş madalya ile dönen Yusuf Dikeç’in adına sosyal medyada açılmış sahte hesapların olduğunu biliyordum, ama Sputnik Türkiye’den Zeynep Gökalp’in haberini okuyana kadar, birinin sahtekârlıkta nirvana yapmak üzereyken tespit edildiğini bilmiyordum.

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40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi sahtekârlığın böylesi!

Yusuf Dikeç’in isim hakkını almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuran sahtekâr, milli sporcumuzun ikon pozunu logo yapacak kadar da uyanık çıktı.

Yusuf Dikeç, başvuruyu yapanın kendisi olmadığını söyledi, antrenörü Osman Erdinç Bilgili ise avukatlarının süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Bilgili ayrıca, Dikeç adına internet sitesi almaya çalışanların da olduğunu söyledi ve bu konu hakkında da gerekli işlemlerin yapılacağını ekledi.

Eli cebinde yaptığı havalı atışlarla Olimpiyat ikincisi ve ikon olan Dikeç, artık ismini kullanmak isteyen sahtekârlarla da savaşmak zorunda."