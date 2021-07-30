YÖK başkanı kim? YÖK başkanı kim oldu?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK başkanı olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Peki YÖK başkanı olan Peki, Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında nereli?

Erol Özvar kimdir?

1966'da İstanbul'da doğan Prof. Dr. Erol Özvar; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde doktora tezini sundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapan Özvar, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı

Özvar Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin idare kurulu üyesi. Özvar, ayrıca Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu'nun bilim kurulu üyesi.

Yekta Saraç kimdir?

Doğum yeri ve tarihi: İstanbul-1963

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1981-1985

Akademik Unvanlar:

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı, 1991

Doçentlik: 1994

Profesörlük: 2000

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1985-1992); Öğretim Üyesi (1992-2014)

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi (2005-2006)

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Asli Üyesi (2012-)

Yunus Emre Enstitüsü Vakfı Mütevelli Üyesi (2014-)

Başlıca 5 eseri (kitap):

Osmanlı Müellifleri 3 cilt (2016)

Divan Şiirinden Seçmeler 2. Baskı (2016)

Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat 12. Baskı (2015)

Klâsik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye 7. baskı (2013)

Emrî Divanı (2002)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler: TDK (Türk Dil Kurumu) Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

YÖK Üyeliği: 2005 - (Bakanlar Kurulu)

YÖK Başkan Vekilliği: 2010-2014

YÖK Başkanlığı: 11.11.2014 - 30 Temmuz 2021.

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