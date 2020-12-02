YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları tamamlandı.

- Lisans / Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modülleri güncellendi

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası" ile "Net Sihirbazı" modülleri, YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

- Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı

Adayların, üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek, adaylara kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

- YÖK Atlas'ta birçok modül hizmete sunuldu

YÖK Atlas programında "Lisans/Önlisans Atlası" ile "Net Sihirbazı" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz, Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Meslek Atlası ve Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

Bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.