  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Karadeniz’de toplam 1 trilyon metreküplük gaz bulmuştuk! O gaz sahaları yabancılara mı satılıyor?

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapabilir

DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Haliç'teki çatışmanın arkasından bakın kim çıktı!

Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar
Yerel Yok artık! Gözaltındaki şüpheliye uyuşturucuyu bakın nasıl getirdiler?
Yerel

Yok artık! Gözaltındaki şüpheliye uyuşturucuyu bakın nasıl getirdiler?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına bulunan şüpheli C.K.'ye getirilen simitten uyuşturucu hap çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:13:00 -
Yok artık! Gözaltındaki şüpheliye uyuşturucuyu bakın nasıl getirdiler?

İzmir'de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağır ceza mahkemesindeki bir dava için ifade vermeye gitmeyen C.K.'yi gözaltına aldı.

C.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü. C.K.'nin gözaltına alındığını öğrenen arkadaşları B.Y. ve A.D. ise simit alıp, polis merkezine geldi.

Görevli polis memuruna, C.K. için yemek getirdiğini belirten iki arkadaş, simidi bir poşet içerisinde teslim etti.

Polis, A.D. ve B.Y.'nin hareketlerinden şüphelenince, simit içerisine gizlenmiş ecstasy hap buldu. A.D. ve B.Y. de gözaltına alındı.

Savcılığın talimatıyla 2 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan işlem yapıldı.

B.Y. işlemleri sonrası serbest kaldı, yaşı küçük olduğu belirtilen A.D. ise Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

'Hırsızlık' suçundan kaydı bulunan A.D.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23