  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yok artık dedirtti; “Sende mi brütüs” notuyla paylaşıldı

Trabzon’da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:58:33 -
Yok artık dedirtti; “Sende mi brütüs” notuyla paylaşıldı

Trabzon’da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor. Uygulamada durdurulan bir kamyonette tespit edilen abart egzoz yok artık dedirtti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ise bu görüntüleri, “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar ve şahıslar üzerindeki uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de abart egzoz kullanan sürücüleri takibe alan polis ekipleri durdurulan araçlarda yaptıkları incelemede gürültü çıkaran egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüleri ceza kesiyor. Son aylarda yapılan uygulamalar kapsamında yaklaşık 350 araç sürücüsüne bin 516 TL’den başlayan para cezaları kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men ediliyor. Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda özellikle abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırmayan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonete abart egzoz takıldığını fark etti. Çevreyi rahatsız eden abart egzoz sürücüsüne ceza kesilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü o görüntüleri “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı. Yük taşımak için kullanılan kamyonete takılan abart egzoz ‘yok artık’ dedirtirken, yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı