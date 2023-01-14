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Aktüel Tedirgin eden haber... Yok artık dedirten görüntüler!
Aktüel

Tedirgin eden haber... Yok artık dedirten görüntüler!

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlarda yoğun olarak görülen yarasalar vatandaşları ve esnafı tedirgin ediyor. Yarasaların normalden büyük olduğunu belirten ilçe sakinleri, ilk kez karşılaştıkları bu durum karşısında ne yapacağını bilmiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:10:00 - 2023-01-14 15:16:46
Tedirgin eden haber... Yok artık dedirten görüntüler!

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlarda yoğun olarak görülen yarasalar vatandaşları ve esnafı tedirgin ediyor. Yarasaların normalden büyük olduğunu belirten ilçe sakinleri, ilk kez karşılaştıkları bu durum karşısında ne yapacağını bilmiyor.

Göç Yolu Caddesi boyunca sık sık görülen yarasaların normalden büyük olduğunu kaydeden vatandaşlar ilk kez yarasaların aydınlık bir ortamda ortaya çıktığını ve ürpertici olduğunu ifade ediyor.

Esnaflardan Caner Kara, "Ocak ayından beri yaşadığımız bir şey. Ortalığı kirletiyor, dükkana girecek diye korkuyoruz. Yerleri camları pisletiyor, paket servise giderken ürpertiyor. Nasıl bir çözüm olur bilemiyoruz ama çok büyük yarasalar ve korkutucular" dedi.

Yarasaların istila ettiği ilçede vatandaşlar tedirgin: İlk kez bu kadar büyüğünü görüyoruz

"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK YARASA GÖRÜYORUZ"

Vatandaşlardan Osman Demir de, "İlk kez caddede bu kadar çok yarasa görüyoruz. Bu zamana kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştık, yarasa istilası gibi. Normal bildiğimiz yarasalardan büyük. İlk kez bu kadar büyük yarasa görüyoruz" diye konuştu.

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