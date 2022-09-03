  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yok artık daha neler Fahriye Evcen! Vay anasını
Gündem

Yok artık daha neler Fahriye Evcen! Vay anasını

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunun cinsiyetini sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, gece yarısı paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun aşerdiği şeyi duyanlar kulaklarına inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:58:00 -
Yok artık daha neler Fahriye Evcen! Vay anasını

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunun cinsiyetini sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, gece yarısı paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun aşerdiği şeyi duyanlar kulaklarına inanamadı.

 

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti.

Çift, 2019'da Karan adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına alıp ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı. 5 yıllık evliliklerinde son zamanlarda sıkıntılar yaşayan ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini sevenlerine müjdelemişlerdi.

Hamileliğin dördüncü ayına giren Evcen’in gece yarısı yaptığı paylaşımda aş erdiği şeyleri görenler neye uğradığını şaşırdı. Gece 3.26’da meyve aşeren ünlü oyuncu Instagram hesabından aş erdiği meyveleri paylaştı.

Bakın 4 aylık hamile Fahriye ne istedi

Ünlü oyuncunun emoji koyarak Instagram storysine attığı, içerisinde kızılcık ve incirle hoş görüntü oluşturan tabak sosyal medyada birçok yorum aldı. Ünlü oyuncunun takipçileri storye “Gece yarısı kızılcık nereden aklına geldi” yorumları yaptı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23