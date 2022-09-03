Yok artık daha neler Fahriye Evcen! Vay anasını
Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunun cinsiyetini sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, gece yarısı paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun aşerdiği şeyi duyanlar kulaklarına inanamadı.
Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunun cinsiyetini sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, gece yarısı paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun aşerdiği şeyi duyanlar kulaklarına inanamadı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti.
Çift, 2019'da Karan adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına alıp ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı. 5 yıllık evliliklerinde son zamanlarda sıkıntılar yaşayan ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini sevenlerine müjdelemişlerdi.
Hamileliğin dördüncü ayına giren Evcen’in gece yarısı yaptığı paylaşımda aş erdiği şeyleri görenler neye uğradığını şaşırdı. Gece 3.26’da meyve aşeren ünlü oyuncu Instagram hesabından aş erdiği meyveleri paylaştı.
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Ünlü oyuncunun emoji koyarak Instagram storysine attığı, içerisinde kızılcık ve incirle hoş görüntü oluşturan tabak sosyal medyada birçok yorum aldı. Ünlü oyuncunun takipçileri storye “Gece yarısı kızılcık nereden aklına geldi” yorumları yaptı.