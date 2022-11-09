Yok artık daha neler! Atatürk’ü sevmek ibadetmiş

Her 10 Kasım'da Atatürk'le ilgili akıl almaz hezeyanları ortaya atan çevreler, gemi iyice azıya aldı. Mustafa Kemal'i ilahlaştırmakta bir beis görmeyen zihniyetin temsilcilerinden Rahmi Turan, Sözcü gazetesindeki yazısında, 3. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın “Atatürk'ü sevmek ibadettir” sözüne yer vererek kendisinin de aynı görüşü benimsediğini ortaya koydu. Turan, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yarın Ata'mızı ebediyete intikalinin 84'üncü yılında sevgiyle, şükranla anacağız.

Tüm dünyanın hayranlıkla söz ettiği Atatürk'ün düşmanları ne yazık ki, içimizdedir.

Atatürk'ün kurduğu dev bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haince, zalimce kemiren kurtlar da dışarıda değil, içeridedir.

“Ağacın kurdu içinde olur” denir ya… Tıpkı öyle!

Bu zavallılar, Atatürk sevgisini yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama hiçbir güç onu bu ulusun yüreğinden silemeyecek.

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Atatürk demek, akıl bilim ve çağdaşlık demektir…

Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın “Atatürk'ü sevmek ibadettir” sözü tarihe geçmiştir. Celâl Bayar, Kurtuluş Savaşı kahramanıdır ve Atatürk'ü en yakından tanıyan devlet adamlarından biridir.

“Atatürk'ü sevmek ibadettir” sözünü ben 1985 yılında Çiftehavuzlar'daki evinde yaptığım bir röportaj sırasında bizzat Celâl Bayar'ın ağzından duydum. “Atatürk olmasa, biz bugün yoktuk” diyordu.

Celâl Bayar için Atatürk'ü sevmek, aynı zamanda insanları, doğayı, uygarlığı, çağdaş yaşamı sevmekti.

Böyle bir lider Türk ulusu için şans olmanın ötesinde Allah'ın bir nimetiydi…"