Yok artık daha neler! Askere gitmemek için bunu yaptırttı

Putin'in ilan ettiği seferberlik sonrası on binlerce Rus, Ukrayna'da savaşmamak için başka ülkelere kaçtı.

Ülkeden kaçamayan Rusların ise savaşmamak için kol ve bacaklarını kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan son videoda silah altına girme istemeyen bir gencin kolunu, arkadaşına balyozla kırdırttığı görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı geçen hafta duyurduğu seferberlik ilanı ülkeyi karıştırdı. 18-35 yaş arasındaki gençlerin askere alınacağı açıklanırken on binlerce Rus, ülkeden ayrıldı. Ülkeden ayrılamayan kişiler ise karara büyük tepki gösterdi.

Putin'in kararı sonrası Ukrayna'da savaşmak istemeyen Rusların başvurduğu yollar ise internette gündem oldu. Eşleri ve sevgililerini askere göndermek istemeyen kadınların kol ve bacaklarını kırması, erkeklerin ise ayak ve bacaklarını çeşitli yöntemlerle kırmaları kameraya yansıdı.

Arkadaşının kolunu balyozla kırdı

Öte yandan benzer bir görüntü gün içinde sosyal medyada kısa sürede ses getirdi. Kameranın kayıtta olduğu o anlarda bir kişinin askere gitmek istemeyen arkadaşının kolunu balyozla kırdığı görüldü.