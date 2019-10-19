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Yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu nohut salatası tarifi malzemeleri

Bakliyat denince akla ilk gelen lezzet elbette ki nohuttur. Sulu nohut yemeği dışında birçok farklı tarif ile sofralarımıza konuk olabilen bu lezzet bugün ise yoğurtlu nohut salatası olarak karşımıza çıkıyor. Yoğurtlu nohut salatası tarifi kolay, besleyici ve herkesçe beğenilen bir tat. Peki, Yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu nohut salatası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte yoğurtlu nohut salatası tarifi...

19 Ekim 2019 Cumartesi 06:45
Yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu nohut salatası tarifi malzemeleri

Bakliyat denince akla ilk gelen lezzet elbette ki nohuttur. Sulu nohut yemeği dışında birçok farklı tarif ile sofralarımıza konuk olabilen bu lezzet bugün ise yoğurtlu nohut salatası olarak karşımıza çıkıyor. Yoğurtlu nohut salatası tarifi kolay, besleyici ve herkesçe beğenilen bir tat. Peki, Yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu nohut salatası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte yoğurtlu nohut salatası tarifi...

Malzemeler

– 1 bardak nohut (haşlanmış)

– 2 bardak yoğurt

– 1 kırmızı kaypa biberi (közlenmiş)

– 2 diş sarımsak

– 2 kaşık zeytinyağı

– ½ kaşık kırmızı toz biber

– Tuz

– Maydanoz

Yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır?

Öncelikle közlediğiniz kaypa biberini soyun ve ince ince doğrayın. Bir kabın içinde sarımsağı, yoğurdu, tuzu ve biberleri koyun karıştırın.

Ardından haşlanmış nohutları zeytinyağı ile birlikte yanmaz tavada 5-6 dakika kadar kavurun. Ardından toz biberi ekleyin ve biraz daha çevirin.

Servis tabağına aldığınız yoğurtlu karışımın üzerine nohutları koyun. Maydanozla servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 06:45
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