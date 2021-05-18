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Kadın - Aile Yoğurtlu kırmızı lahana salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yoğurtlu kırmızı lahana salatası nasıl yapılır?

Yoğurtlu cevizli mor lahana salatası | Mor ya da bir diğer ismi kırmızı lahanayla dillere destan bir salata hazırlayabilirsiniz. Yoğurtlu lahana salatası nasıl yapılıyor? Tam ölçülü kırmızı lahana salatası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-18 00:47:00 -
Yoğurtlu kırmızı lahana salatası nasıl yapılır?

Son derece hafif ve leziz bir tarif arıyorsanız; kırmızı lahana salatasını hazırlayabilirsiniz. Biraz yoğurt biraz lahana ile ailenizin damaklarını şenlendirirken onların son derece az kalori almasını da sağlamış olursunuz. İşte, mor lahana salatası tarifi

Yoğurtlu lahana salatası tarifi

Malzemeler:

  • Küçük boy kırmızı lahananın yarısı
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • Tuz
  • Karabiber

Yoğurtlu kırmızı lahana salatası nasıl yapılır?

Lahanayı ince ince doğrayıp iyice yıkayın.

Bir tavaya yağ ve lahanaları alıp kavurun.

5-6 dakika sonra bulgur ve bir miktar sıcak suyu da tavaya ekleyin.

Tavanın kapağını kapatın ve bulgurlar yumuşayana kadar pişirin.

Lahanayı servis tabağına alın ve ılınmasını bekleyin.

Yoğurtlu sarımsaklı sosu salatanızın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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Kabak salatası nasıl yapılır? Taze soğanlı kabak salatası tarifi

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