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Yoğurtlu dondurma tarifi

Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden yoğurtlu dondurma nasıl yapılır?

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
Yoğurtlu dondurma tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı yoğurt

1 su bardağı tozşeker

Yarım kg çilek

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı limon suyu

Üzerine: Kıyılmış antepfıstığı

YAPILIŞI

Çileklerin saplarını temizleyip yıkayın. Suyunu süzdürüp blenderden geçirin ve kenara alın. Yoğurt ve tozşekeri geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine çilek, limon suyu ve vanilya ilave edip karıştırın. Karışımı çok derin olmayan bir kaba  koyun. Derin dondurucuda bir gece bekletin. Dondurma kaşığı yardımıyla toplar çıkarıp kuplara alın. Üzerine antepfıstığı serperek servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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