Yoğurtlu dondurma tarifi
Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden yoğurtlu dondurma nasıl yapılır?11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı yoğurt
1 su bardağı tozşeker
Yarım kg çilek
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı limon suyu
Üzerine: Kıyılmış antepfıstığı
YAPILIŞI
Çileklerin saplarını temizleyip yıkayın. Suyunu süzdürüp blenderden geçirin ve kenara alın. Yoğurt ve tozşekeri geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Üzerine çilek, limon suyu ve vanilya ilave edip karıştırın. Karışımı çok derin olmayan bir kaba koyun. Derin dondurucuda bir gece bekletin. Dondurma kaşığı yardımıyla toplar çıkarıp kuplara alın. Üzerine antepfıstığı serperek servis yapın.
Afiyet olsun.
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