THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yoğurt otunun bilinmeyen faydaları

Yoğurt otu aftlara ve boğazdaki iltihaplarına yoğurt otu çayı gargaraları iyi gelmektedir. İdrar yolları enfeksiyonlarında kullanılabilir.

09 Eylül 2018 Pazar 18:31
Yoğurt otunun bilinmeyen faydaları

Yoğurt otu lenf ile kan temizleyici, cilt hastalıklarında ve kanser hastalıklarında faydalıdır.

Yoğurt otu çayı ile devamlı yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Yoğurt otu çayı ile yapılan gargaralar ses tellerine çok iyi gelir.

Ciltteki yaraların iyileşmesinde yardımcı olur.

Böbrek yetmezliği şikayetlerine karşı yoğurt otu çayı içilebilmektedir.

Aftlara ve boğazdaki iltihaplarına yoğurt otu çayı gargaraları iyi gelmektedir. İdrar yolları enfeksiyonlarında kullanılabilir. Safra kesesi taşında yararı vardır.  Ağız yaralarına karşı yine çayı ve gargarası kullanılmaktadır.

Romatizma hastalığında kullanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Varank: Bilişim Vadisi uluslararası ölçekte bir merkez olacak
    1. Mustafa Varank: Bilişim Vadisi..
    2. Yoğurt otunun bilinmeyen faydaları
    3. Bakanlık açıkladı: 5 terörist öldürüldü
    4. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına..
    5. Ev yapımı yumuşatıcı nasıl yapılır?
    6. Tırmandığı yamaçta mahsur kaldı,..
    7. Tıkanan lavaboları açmak için yapmanız..
    8. Kemal Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi..
    9. Güvelerden kurtulmak için...
    10. Zerdeçal maskesi tarifi
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    12. Japonya'da depremde ölenlerin sayısı..
    13. Samsun'da traktör devrildi: 1 kişi..
    14. Define avcıları suçüstü yakalandı
    15. Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü:..
    16. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 kişi..
    17. Gaziantep'te otomobil ters döndü: 1..
    18. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1..
    19. Bodrum'da trafik kazası: 10 kişi..
    20. Uyuşturucu tacirlerine darbe! Çok..
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak