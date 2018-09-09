Yoğurt otunun bilinmeyen faydaları

Yoğurt otu lenf ile kan temizleyici, cilt hastalıklarında ve kanser hastalıklarında faydalıdır.

Yoğurt otu çayı ile devamlı yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Yoğurt otu çayı ile yapılan gargaralar ses tellerine çok iyi gelir.

Ciltteki yaraların iyileşmesinde yardımcı olur.

Böbrek yetmezliği şikayetlerine karşı yoğurt otu çayı içilebilmektedir.

Aftlara ve boğazdaki iltihaplarına yoğurt otu çayı gargaraları iyi gelmektedir. İdrar yolları enfeksiyonlarında kullanılabilir. Safra kesesi taşında yararı vardır. Ağız yaralarına karşı yine çayı ve gargarası kullanılmaktadır.

Romatizma hastalığında kullanabilirsiniz.