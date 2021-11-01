Yoğurt kaç kalori? Ne kadar tüketilmelidir?

Yoğurt, maya kültürü ve sütün fermente edilmesiyle oluşan çok faydalı bir süt ürünüdür. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde en besleyici yiyecekler arasındadır ve düzenli tüketilmesi önerilen faydalı bir besindir. Yüzlerce yıldır tüketilen yoğurdun kesin tarihi bilinmemektedir. Yoğurdun vitamin ve mineral içeriği yüksek ve kalorisi de nispeten düşüktür. Çok besleyicidir ve düzenli yemenin sağlık üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Çocuklar ve büyükler ne kadar tüketmelidir?

Süt ve süt ürünlerinde tüketilmesi gereken miktar; yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma (büyüme ve gelişme dönemi, gebelik ve emzirme dönemi, yaşlılık vb) göre değişiklik göstermektedir.

1-3 yaş grubu çocuklar için 4 porsiyon/gün

4-6 yaş arası çocuklar için 3-4 porsiyon/gün

7-9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 porsiyon/gün

10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon/gün

Yetişkinler; günlük 3 porsiyon, 65 yaş ve üzeri bireyler ise 4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmelidir.

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin!

Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemeli, zengin bir vitamin kaynağı olan bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir. Ara öğünlerde ise nane, salatalık, birkaç kaşık yoğurt ve suyu cacık yapılarak tüketilebilir.

1 Su Bardağı Yoğurt Kaç Kalori?

1 su bardağı yoğurt yaklaşık 150 kalori (kcal)’dir. 1 su bardağı yoğurt içeriğinde 3 gr yağ, 8 gr protein ve 11 gr karbonhidrat ihtiva eder.

1 Su Bardağı Yoğurt Kaç Gram?

1 su bardağı yoğurt yaklaşık olarak 240 ml ağırlığındadır.

1 Porsiyon Yoğurt Kaç Kalori?

1 porsiyon yoğurt kalorisine baktığımızda ise ortalama olarak 125 kalori (kcal) değerine sahip olduğunu görmekteyiz. Bir porsiyon yoğurt besin değerleri ise 2.5 gr yağ, 7 gr protein ve 10 gr karbonhidrat şeklinde hesaplanmaktadır.

1 Porsiyon Yoğurt Kaç Gram?

1 porsiyon yoğurt yaklaşık olarak 230 gr ağırlığındadır.

Tam Yağlı Yoğurt Kaç Kalori?

1 kase tam yağlı yoğurt kalorisi yaklaşık olarak 245 kalori civarındadır. 1 kase tam yağlı yoğurt içeriğinde 8 gr yağ, 10 gr protein ve 45 gr karbonhidrat bulunur.

Ev yapımı yoğurt kalori değerleri gramajlarıyla birlikte şu şekildedir:

1 tam dolu su bardağı (200 ml) ev yapımı yoğurt 128 kcal

1 orta porsiyon (215 gr) ev yapımı yoğurt 138 kcal

1 çorba kaşığı (20 gr) ev yapımı yoğurt 13 kcal

100 gram ev yoğurdu 64 kcal