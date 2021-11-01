  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yoğurt kaç kalori? Ne kadar tüketilmelidir?
Kadın - Aile

Yoğurt kaç kalori? Ne kadar tüketilmelidir?

Yoğurt, maya kültürü ve sütün fermente edilmesiyle oluşan çok faydalı bir süt ürünüdür. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde en besleyici yiyecekler arasındadır ve düzenli tüketilmesi önerilen faydalı bir besindir.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:34:00 - 2021-11-01 22:34:16
Yoğurt kaç kalori? Ne kadar tüketilmelidir?

Yoğurt, maya kültürü ve sütün fermente edilmesiyle oluşan çok faydalı bir süt ürünüdür. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde en besleyici yiyecekler arasındadır ve düzenli tüketilmesi önerilen faydalı bir besindir. Yüzlerce yıldır tüketilen yoğurdun kesin tarihi bilinmemektedir. Yoğurdun vitamin ve mineral içeriği yüksek ve kalorisi de nispeten düşüktür. Çok besleyicidir ve düzenli yemenin sağlık üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Çocuklar ve büyükler ne kadar tüketmelidir?

Süt ve süt ürünlerinde tüketilmesi gereken miktar; yaş, cinsiyet ve fizyolojik duruma (büyüme ve gelişme dönemi, gebelik ve emzirme dönemi, yaşlılık vb) göre değişiklik göstermektedir. 

1-3 yaş grubu çocuklar için 4 porsiyon/gün

4-6 yaş arası çocuklar için 3-4 porsiyon/gün

7-9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 porsiyon/gün

10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon/gün

Yetişkinler; günlük 3 porsiyon, 65 yaş ve üzeri bireyler ise 4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmelidir.

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin!

Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemeli, zengin bir vitamin kaynağı olan bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir. Ara öğünlerde ise nane, salatalık, birkaç kaşık yoğurt ve suyu cacık yapılarak tüketilebilir. 

1 Su Bardağı Yoğurt Kaç Kalori?

1 su bardağı yoğurt yaklaşık 150 kalori (kcal)’dir. 1 su bardağı yoğurt içeriğinde 3 gr yağ, 8 gr protein ve 11 gr karbonhidrat ihtiva eder.

1 Su Bardağı Yoğurt Kaç Gram?

1 su bardağı yoğurt yaklaşık olarak 240 ml ağırlığındadır.

1 Porsiyon Yoğurt Kaç Kalori?

1 porsiyon yoğurt kalorisine baktığımızda ise ortalama olarak 125 kalori (kcal) değerine sahip olduğunu görmekteyiz. Bir porsiyon yoğurt besin değerleri ise 2.5 gr yağ, 7 gr protein ve 10 gr karbonhidrat şeklinde hesaplanmaktadır.

1 Porsiyon Yoğurt Kaç Gram?

1 porsiyon yoğurt yaklaşık olarak 230 gr ağırlığındadır.

Tam Yağlı Yoğurt Kaç Kalori?

1 kase tam yağlı yoğurt kalorisi yaklaşık olarak 245 kalori civarındadır. 1 kase tam yağlı yoğurt içeriğinde 8 gr yağ, 10 gr protein ve 45 gr karbonhidrat bulunur.

Ev yapımı yoğurt kalori değerleri gramajlarıyla birlikte şu şekildedir:

1 tam dolu su bardağı (200 ml) ev yapımı yoğurt 128 kcal

1 orta porsiyon (215 gr) ev yapımı yoğurt 138 kcal

1 çorba kaşığı (20 gr) ev yapımı yoğurt 13 kcal

100 gram ev yoğurdu 64 kcal

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını ve doları olanlar dikkat!
Ekonomi

Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların Kasım ayı ortalarından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. Memiş, "Eğ..
Erdoğan'dan Glasgow açıklaması: Bundan dolayı gitmekten vazgeçtik
Gündem

Erdoğan'dan Glasgow açıklaması: Bundan dolayı gitmekten vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Roma Zirvesi'nin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ..
MİT kumpası öncesi sır buluşma! Akşener firari FETÖ’cü Teber’le ne görüştü?
Gündem

MİT kumpası öncesi sır buluşma! Akşener firari FETÖ’cü Teber’le ne görüştü?

FETÖ'nün hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olarak değerlendirilen 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasından kısa süre önce Türk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay