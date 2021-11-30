Yoğurda pekmez koyup yerseniz. İşte cevabı

Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürmekte, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci arttırmaktadır. Yoğurt, süte göre düşük laktoz içeriğine sahiptir.

Yoğurdun içine daha besleyici olsun diye pekmez eklemek yerine bal koyulabileceğini söyleyen Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, kalsiyum ve demir yüklü besin maddelerinin birlikte tüketilmesi durumunda vücuda bir katkı sağlamadan vücuttan atıldığını söyledi ve pekmezin yanında neler tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Pekmez ise vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir.

Demir eksikliğinin vücut için çok büyük bir problem olduğunu kaydeden Eryılmaz, Türkiye’de bu konunun ciddiye alınmadığını ifade etti. İHA'nın haberine göre; demir eksikliğinin özellikle kadınlarda daha yoğun olarak görüldüğünü, bunun günlük hayatı etkileyecek ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Eryılmaz, şunları söyledi: “İleri derecedeki demir eksiklikleri bayılma, saçlarda dökülme, tırnak kırılmaları, dudakta çatlama, ağız kenarlarında yaralar gibi yaşamı oldukça olumsuz etkileyebilecek rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Demir eksikliğinin olup olmadığını anlamak için dahiliye uzmanına gidilmesi gerekir. Doktorunuz gerek görürse size demir minareli verecektir. Fakat demir minarelini besinler yoluyla da almanız mümkün. Zaten özel bir rahatsızlığınız yoksa yanlış beslenmeden dolayı demir eksikliği yaşıyorsunuzdur.

Kırmızı et, tavuk, balık, kuru baklagiller, kuru yemişler, kuru meyveler, koyu yeşilli sebzeler, yumurta ve pekmez demir minareli yönünden oldukça zengindir. Bunları tüketmenize rağmen hala demir eksikliğiniz varsa o zaman bu besinleri yanlış tüketiyorsunuz demektir.

En çok yapılan hatalardan biri kırmızı etin yanında yenilen yoğurt, ayran özellikle dönerin yanında biz bunu yoğunlukla tüketiyoruz. Balığın yanında tüketilen yoğurtlu mezeler, tavuğun yanındaki yoğurt, ayran, yumurtanın yanındaki peynir ve süt. Çocuklarımıza daha besleyici bir ara öğün oluşturabilmek için yoğurdun içine konulan pekmez, kuru meyveler ve kuru yemişlerle tüketilen süt ve bu gibi birleşimleri yaparsak bu sefer demir eksikliğine sebep oluruz.”