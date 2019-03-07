Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle tehlikeye attılar D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti. DHA'nın haberine göre arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.