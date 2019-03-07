Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle tehlikeye attılar
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki yan yolda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye attı07 Mart 2019 Perşembe 06:18
D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinden Beylikdüzü istikametine akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Yan yola girdikten sonra yoğunluğu fark eden bazı sürücüler trafik yoğunluğundan kaçmak için geri gitti.
DHA'nın haberine göre arkasından gelen araçları düşünmeden trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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