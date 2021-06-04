Yoğunluğa göre mesai saatleri düzenleniyor

yeniakit.com.tr Ankara

Nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesinin 206.000 kişi olup, pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması yapıldığını belirten Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “Günlük 145.142 vatandaşımıza randevu verilmektedir. 03.06.2021 tarihinde günlük 145.142 kişilik açılan randevudan 95.265 inin alındığı, açılan randevuların % 65,6 sının dolduğu tespit edilmiştir.” ifadelerini kulandı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa illerimizde yoğunluklar yaşanması nedeniyle önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır. Tam kapanma sonrasında Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerimizde nüfus müdürlüklerimizdeki çalışma saatleri 9:00-17:00 olarak yeniden düzenlenmiştir. Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde %60, günlük 4.000 randevu kapasiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezinde ise bu oranın %16'dır. Öte yandan Ankara'da %40 ve İzmir'de %70 oranındadır.

Ayrıca bu hafta sonu yapılacak LGS sınavıyla ilgili olarak tüm nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermeye devam edecek olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yüz akı olan nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir. Bu anlayışla günümüz itibariyle 64.354.094 T.C. kimlik kartı, 5.484.797 pasaport ve 12.101.837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ise ek tedbirlerle giderilmektedir."