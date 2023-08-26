Yoğun diplomasi dönemi bizi bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’le bir araya geldiğini bildiren Bolat, “Türkiye ile AB ticaretinde yeni diyalog dönemini, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakereleri öncesinde beklentilerimizi, iş birliği alanlarını ele aldık. Ticaret ve yatırımlarda en önemli ortaklarımızdan olan AB’yle hem bizleri hem de iş çevrelerimizi bir araya getirecek yoğun ama çok pozitif bir ticaret diplomasisi dönemi bizi bekliyor” ifadelerini kullandı. Bolat, temasları kapsamında Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn’la da görüştüğüne işaret etti. Türkiye’nin Güney Kore’yle ticaretinin dengeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine yönelik fikir teatisinde bulunduklarına dikkat çekti. Bolat, tarihi bağlar bulunan Güney Kore’yle ekonomik bağları da daha ileri seviyelere taşımanın önemine değindi. Güney Koreli firmaların üretim ve yatırım üssü olan Türkiye’nin potansiyelinden daha fazla istifade etmelerine ilişkin beklentisini ifade ettiklerini aktardı.