Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Haluk Levent’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Şarkıcı Haluk Levent, dün akşam Eskişehir konserinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, mide kanaması geçiren Levent’in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ankara’da Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Levent’in durumunun iyi olduğu ve Cumartesi gününe kadar taburcu olması beklendiği belirtildi.