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Sosyal Medya Yobaz cahil Celal Şengör'e sosyal medyada Arapça dersi!
Sosyal Medya

Yobaz cahil Celal Şengör'e sosyal medyada Arapça dersi!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:36:00 - 2023-10-16 18:53:13

Arap diline olan nefretiyle cehaletini birleştiren Celal Şengör, yine tepki çeken sözlere imza attı.

Arap diline olan nefretiyle cehaletini birleştiren Celal Şengör, yine tepki çeken sözlere imza attı.

Arapça'nın zenginliğinden bihaber, yobaz Prof. Şengör, Arapça'da bazı isimlerin okunuşunu cahilce telaffuz edip, kendince harf devrimini övdü.

Arapça'nın A'sını bilmediğini ortaya koyan Şengör, "Ali, Mehmed, Muhammed, Mahmud" gibi isimleri örnek gösterdi.

Arapça'da, "Ali" diye bir isim olmadığını iddia eden Şengör, doğrusunun "Aliyy" olduğunu, "Mehmed, Muhammed ve Mahmud" adlarının birbirinden ayırt edilemeyeceğini öne sürdü.

Celal Şengör'ün cehaletine ve nefretine sosyal medyada tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yuşa adlı bir sosyal medya kullanıcısı yobaz Şengör'e şunları anlattı:

Osmanlı Türkçesinde okuyuş noktasında sesli harf konusunda bir sorun olduğu muhakkaktır. Nitekim Osmanlı’nın son dönemlerinde alfabe konusu üzerinde çeşitli mütalaa ve ıslah çalışmaları için toplantılar düzenlenmiştir. Salih Münif Paşa’nın başkanlığında toplanan okutucu harf aslıyla okunulmaz. O yüzden "aliyy" diye bir şey yoktur.

Mehmed ve Muhammed aynı isimdir. Osmanlılar Mehmed adını Mehemmed şeklinde ifade ederler. Bunun sebebi aynı yazılışın iki farklı şekilde de okunabiliyor olmasıyla ilgilidir. Mahmud ( محمود) ismi ise yazılış olarak farklıdır.

Ali’ye gelecek olursa hiçbir ismin sonundaki okutucu harf aslıyla okunulmaz. O yüzden aliyy diye bir şey yoktur. Her konuda bilir kişi olan sayın papyonlu şişko profesörümüz(!) yine bu konuda da almamız gereken dersi vermiş sağ olsun. Milleti cahil ilan etmekten kendisinin cahil olduğu konularda çalışmaya zaman bulamıyor demek.

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